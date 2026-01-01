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    Einscheibenmaschine BDP 43/400 C | Kärcher

    Kärcher Einscheibenmaschine mit rotem Reinigungspad und grauem Gehäuse, zwei Räder hinten, weißer Tank am Griff.

    Einscheibenmaschine

    BDP 43/400 C

    Bestellnummer: 1.291-251.0