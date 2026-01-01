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    Poliermaschine BDP 50/1500 C | Kärcher

    Kärcher Bodenpoliermaschine mit grauem Gehäuse und schwarzem Polierteller, zwei Räder und gelbe Bedienelemente am Griff.

    Poliermaschine

    BDP 50/1500 C

    Bestellnummer: 1.291-141.0

    • 1500 U/min Drehzahl, automatischer Anpressdruck
    • Integrierte Staubabsaugung
    • Startschutz, automatischer Gerätestopp
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