Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic | Kärcher

Unsere sehr robuste Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enormen Vielseitigkeit bei der gründlichen Bodenreinigung. Mit ihrem kraftvollen 1500-Watt-Motor eignet sie sich sowohl bei harten und elastischen Böden und Textilbelägen als auch zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden. Ihre Arbeitsbreite von 430 Millimetern prädestiniert sie ideal für die meisten Anwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, während das wartungsfreie Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern für eine lange Lebensdauer und deutlich geringeren Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe sorgt. Ein Padtreibteller ist übrigens bereits im Lieferumfang enthalten.

Leistungsstarker Motor Sehr robuste und langlebige Ausführung. Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Geringe Betriebs- und Servicekosten. Robustes Planetengetriebe Aus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe. Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe. Leise, langlebig und wartungsfrei. Einfache Bedienung Bequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Zusatzsteckdose Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert. Erhöht die Reinigungsleistung.