10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic | Kärcher

    Kärcher Einscheibenmaschine in Grau und Gelb mit rotem Bürstenkopf auf weißem Hintergrund.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/150 C Classic

    Bestellnummer: 1.291-243.0

    • 1500-W-Motor, 430 mm Arbeitsbreite, einfache Bedienung
    • Wartungsfreies Planetengetriebe, geringer Verschleiß
    • Vielseitige Bodenreinigung und Parkettschleifen
    Angebot anfordern