Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C | Kärcher

Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, variabler Drehzahl (150 bzw. 300 U/min) und einem kraftvollen 1500-Watt-Motor erlaubt unsere Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So eignet sich das Gerät zum Reinigen von harten und elastischen Böden und Auslegeware, zum Polieren unterschiedlicher Beläge und sogar zum Schleifen von Parkett. Dabei überzeugt die BDS 43/DUO C mit hoher anwenderfreundlicher Laufruhe. Auch der breite Handgriff unterstützt eine einfache Handhabung des Geräts, sodass auch Ungeübte einfach damit zurechtkommen.

Zwei Geschwindigkeiten 150 U/min und 300 U/min per Kippschalter wählbar. Schalter bequem am Zwischensteg erreichbar. Sehr leise Auch in sehr lärmsensiblen Bereichen einsetzbar (z. B. Hotel, Krankenhaus oder Büro). Leistungsstarker Motor Sehr robuste und langlebige Ausführung. Hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten. Sehr niederes Deck Zur Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern. Große Räder Auch über längere Strecken einfach zu transportieren. Treppenstufen können auch bewältigt werden. Reichhaltiges Zubehör Je auf den Anwendungsfall zugeschnittenes Zubehör, wie z.B. Tank, Bürsten in unterschiedlicher Härte, Treibteller, verschiedene Pads, Mikrofaserpad, Diamantpads etc. Systemische Reinigung: Für jede Anwendung das passende Zubehör.