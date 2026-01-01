Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C | Kärcher

Maximale Reinigungseffizienz, große Anwendungsvielfalt, benutzerfreundliches Handling: Unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C überzeugt insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung, ob in Büros, im Einzelhandel, in Krankenhäusern oder in Schulen. Mit innovativer Technologie kombiniert die Maschine Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und ermöglicht damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von tiefem Schrubben über das Polieren und Kristallisieren bis hin zum Entschichten. Ihre Arbeitsbreite von 43 Zentimetern erlaubt dabei auch Arbeitseinsätze in engen oder überstellten Bereichen.

Intuitive und einfache Bedienung Bequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden. Reverse-Handle-Modus Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm. Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen. Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. 90°-Kippkopf Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads. Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden. Roto-Orbital-Bewegung Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen. Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten. Leistungsstarker Motor Sehr robuste und langlebige Ausführung. Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Geringe Betriebs- und Servicekosten.