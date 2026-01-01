Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C | Kärcher

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Einscheibenmaschine
Bestellnummer: 1.291-252.0
Antriebsart
Netzbetrieb
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
430
Arbeitshöhe (mm)
100
Tank Frischwasser (l)
12
Bürstendrehzahl (U/min)
60
Bürstenanpressdruck (kg)
38 - 55
Oszillationen (O/min)
1500
Schalldruckpegel (dB(A))
54
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
52.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1070 x 570 x 430
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete