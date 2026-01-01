10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit grauem Gehäuse und rotem Bürstenpad, auf zwei Rädern.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/Orbital C

    Bestellnummer: 1.291-252.0

    • Innovative Orbitaltechnologie
    • Reverse-Handle-Modus, Erhöhung Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 kg
    • 90°-Kippkopf erlaubt schnellen Padwechsel
    Angebot anfordern