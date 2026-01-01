Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray | Kärcher

Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern und einem großen Anwendungsspektrum ist unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray prädestiniert für den Bereich der Gebäudereinigung. Das Gerät kombiniert Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und erhöht die Reinigungseffizienz damit auf ein Maximum. Dazu ist die Maschine speziell zur Teppichreinigung mit Sprühdüsen ausgerüstet, die exakt die benötigte Menge Reinigungslösung auf großen Flächen verteilen und neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch kurze Trocknungszeiten ermöglichen. Begleitender Effekt der Orbitalbewegung: Die robuste Maschine ist besonders laufruhig und stabil, was ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert – ob beim Schrubben, Entschichten, Polieren oder Kristallisieren.

Intuitive und einfache Bedienung Bequeme und einfache Handhabung. Sehr gute Balance und Laufruhe. Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden. Reverse-Handle-Modus Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm. Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen. Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen. Integrierte, einstellbare Sprühdüsen Für einen exakten Wasserfluss und eine hohe Flächenleistung. Sehr gutes Reinigungsergebnis und kurze Trocknungszeiten. Roto-Orbital-Bewegung Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit. Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen. Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten. 90°-Kippkopf Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads. Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden. Leistungsstarker Motor Sehr robuste und langlebige Ausführung. Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Geringe Betriebs- und Servicekosten.