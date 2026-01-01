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    Einscheibenmaschine BDS 43/Orbital C Spray | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit grauem Gehäuse, rotem Reinigungspad und zwei Rädern auf weißem Hintergrund.

    Einscheibenmaschine

    BDS 43/Orbital C Spray

    Bestellnummer: 1.291-253.0

    • Innovative Orbitaltechnologie
    • Reverse-Handle-Modus, Erhöhung Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 kg
    • Integrierte, einstellbare Sprühdüsen
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