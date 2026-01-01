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    Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit gelbem Sprühkopf und grauem Griff auf weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Bestellnummer: 4.112-063.0

    Hochwertige und robuste Becher-Schaumlanze Advanced 1 mit Sprühwinkeleinstellung und Grundkörper aus Ecobrass. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.