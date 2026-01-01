Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-065.0Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher.
Fördermenge (l/h)
900 - 2500
Düsengröße ( )
38
Max. Druck (bar)
300
Dosierung (%)
1 - 2 - 4
Tankinhalt (l)
1
Temperatur (°C)
max. 60
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8