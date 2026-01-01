10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit gelbem Griff und grauem Behälter auf weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

    Bestellnummer: 4.112-053.0

    Für Hochdruckreiniger mit 350–600 l/h Schwemmleistung: neue, robuste und sehr hochwertige Becher-Schaumlanze Basic 1 mit hervorragender Schaumqualität bei halbem Reinigungsmittelverbrauch.