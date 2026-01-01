Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

Entwickelt für Kärcher Hochdruckreiniger mit Servo-Control-Funktion sowie einer Schwemmleistung von 900 bis 2500 Litern Wasser in der Stunde punktet unsere neue Becher-Schaumlanze Basic 3 mit außergewöhnlichen Merkmalen. So sorgt sie beispielsweise bei gleichzeitiger Verwendung unseres VehiclePro Schaumreinigers RM 838 für eine Reinigungsmittelersparnis von rund 50 Prozent und eine beeindruckende Schaumqualität. Der robuste Grundkörper aus Messing und weitere hochwertige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer. Und die clevere, 3-stufige Dosierung mittels einer integrierten Blende verhindert wirkungsvoll unbeabsichtigtes Verstellen. Auch der Reinigungsmittelbehälter weist Besonderheiten auf: Die standfeste, ergonomische Formgebung bietet am Hals eine zusätzliche Griffmöglichkeit, eine breite Öffnung zum einfachen Befüllen und ein mehrgängiges Gewinde für einen schnellen Wechsel.