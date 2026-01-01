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    Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit gelbem Griff und grauem Behälter auf weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Bestellnummer: 4.112-055.0

    Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900–2500 l/h Schwemmleistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität.