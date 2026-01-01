10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit grauem Behälter und gelbem Sprühkopf, vor weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

    Bestellnummer: 4.112-067.0

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 mit 2-l-Reinigungsmitteltank und direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung.