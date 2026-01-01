Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | Kärcher

Ausgestattet mit einem robusten Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung eignet sich die innovative Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 auch zur Verwendung aggressiver Reinigungsmittel bei der Hochdruckreinigung. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung erlaubt die Schaumlanze eine direkte Umschaltung auf den Hochdruckstrahl und verfügt darüber hinaus über einen 2 Liter großen, ergonomischen und standfesten Behälter für Reinigungsmittel mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großzügiger Einfüllöffnung. Der Sprühwinkel der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 ist obendrein flexibel einstellbar, die präzise Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt in 3 Stufen, exakt nach Bedarf. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung.

Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich. Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze. Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels. Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung Sehr robuste und langlebige Ausführung. Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel. Flexible Sprühwinkeleinstellung Sehr präziser Schaumstrahl. Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.