10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit grauem Behälter und gelbem Sprühkopf, vor weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

    Bestellnummer: 4.112-068.0

    Für Hochdruckreiniger ohne Servo Control: Die Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 überzeugt mit direkter Umschaltemöglichkeit auf Hochdruckreinigung und 2 l großem Reinigungsmitteltank.