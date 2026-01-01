Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Mit der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 bietet Kärcher eine perfekte Schaumlanzenlösung für Reinigungseinsätze mit Hochdruckreinigern, die über eine Schwemmleistung von 700 bis 800 l/h, jedoch nicht über Servo Control verfügen. Die Schaumlanze ermöglicht eine direkte Umschaltung auf Hochdruckbetrieb und eignet sich dank des robusten Grundkörpers mit beständiger Nickelbeschichtung auch problemlos zur Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, zu deren Mitnahme ein 2 Liter großer, sehr standfester Tank mit großer Einfüllöffnung und zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals angebaut ist. Der Sprühwinkel der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 2 ist ganz nach Bedarf flexibel einstellbar, eine integrierte Blende verhindert wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der präzisen, 3-stufigen Reinigungsmitteldosierung.

Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich. Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze. Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels. Für eine optimale Schaumqualität. Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels. Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung Sehr robuste und langlebige Ausführung. Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel. Flexible Sprühwinkeleinstellung Sehr präziser Schaumstrahl. Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.