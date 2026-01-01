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    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit grauem Behälter und gelbem Sprühkopf, vor weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

    Bestellnummer: 4.112-069.0

    Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l- Tank.