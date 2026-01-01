Besen PVC 35 cm | Kärcher

Mit 35 Zentimeter Breite perfekt zur Entfernung losen Schmutzes in Innen- und Außenbereichen geeigneter Besen mit Holzbrettchen und strapazierfähigen, harten Borsten aus PVC. Das eingearbeitete Gewinde ermöglicht die Aufnahme eines Aluminiumstiels oder Aluminium-Teleskopstiels von Kärcher.