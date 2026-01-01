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    Besen PVC 35 cm | Kärcher

    Holzbesen mit schwarzen Borsten, isoliert auf weißem Hintergrund.

    Besen PVC 35 cm

    Bestellnummer: 6.999-114.0

    Zur effizienten Reinigung von Innen- und Außenbereichen: Besen (35 cm) mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus strapazierfähigem PVC und Gewinde.
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