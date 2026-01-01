Besen PVC 35 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-114.0Zur effizienten Reinigung von Innen- und Außenbereichen: Besen (35 cm) mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus strapazierfähigem PVC und Gewinde.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Arbeitsbreite (cm)
35
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.5
Anwendungsgebiete