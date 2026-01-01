10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Besen PVC 80 cm | Kärcher

    Holzbesen mit schwarzen Borsten und Metallhalterung, vor weißem Hintergrund.

    Besen PVC 80 cm

    Bestellnummer: 6.999-375.0

    Robuster Industriebesen für den Außenbereich. Mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus PVC und Metallhalter. Geeignet für jede Fläche und Schmutzart. 
    Angebot anfordern