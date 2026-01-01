Besen PVC 80 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-375.0Robuster Industriebesen für den Außenbereich. Mit Holzbrettchen, harten Bürsten aus PVC und Metallhalter. Geeignet für jede Fläche und Schmutzart.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Programm
CLASSIC
Arbeitsbreite (cm)
80
Menge (Stück)
1
Anwendungsgebiete