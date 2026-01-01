Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-107.0Dank seines extrem geringen Gewichts eignet sich der Besen und Kehrbehaelter Kit 28 x 94 cm von Kärcher ideal zum einhändigen Kehren.
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Farbe
Schwarz
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
1
Verpackungsgewicht (kg)
1.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 290 x 940
Abmessungen, verpackt (mm)
280 x 290 x 940
Anwendungsgebiete