Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 9.212-021.0Flexibler Staubmopp-Halter verstellbar bis 270°, mit Universalclip und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.
Material
Aluminium / PP / Gummi
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.3
Verpackungsgewicht (kg)
0.4
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 60
Abmessungen, verpackt (mm)
600 x 60 x 20
Ausrüstung
Anwendungsgebiete