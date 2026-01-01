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    Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm | Kärcher

    Grauer, langer Kunststoffschaber mit Griff und Gelenk, flach und rechteckig, auf weißem Hintergrund.

    Biegsamer Staubwedel MultiLink 60 cm

    Bestellnummer: 9.212-021.0

    Flexibler Staubmopp-Halter verstellbar bis 270°, mit Universalclip und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.
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