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    Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h | Kärcher

    Silberner Metallzylinder mit einer Bohrung an einem Ende, auf weißem Hintergrund liegend.

    Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h

    Bestellnummer: 6.415-084.0

    Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.