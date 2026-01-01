Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp | Kärcher

Unsere neue, sehr kompakte Akku-Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp Pack ist die ideale Wahl zur hygienischen Bodenreinigung auf allen Hartbodenarten, einschließlich Fliesen- und Sicherheitsbodenbelägen. Dabei überzeugt sie dank Mikrofaser-Walzentechnik im Vergleich zur manuellen Bodenreinigung mit einem um bis zu 20 Prozent besseren Reinigungsergebnis sowie bis zu 60 Prozent kürzeren Trocknungszeiten. Angetrieben von einem leistungsstarken 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku aus dem Kärcher Battery Universe ist die BR 30/1 C Bp Pack insbesondere zur Unterhaltsreinigung auf kleineren Flächen in Büros, dem Einzelhandel, in Praxen und Kanzleien, in Hotellerie und Gastronomie oder auch in Kantinen, Schulen und Krankenhäusern geeignet. Darüber hinaus ist sie in Verbindung mit dem Kärcher Desinfektionsreiniger RM 732 auch zur Desinfektion von Bodenflächen einsetzbar.

Sehr gutes Reinigungsergebnis Bis zu 20 % besseres Ergebnis im Vergleich zur manuellen Reinigung. Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren. Erhöht Reinigungsqualität und Hygienegrad. Kurze Trocknungszeiten Bis zu 60 % schnellere Trocknung im Vergleich zur manuellen Reinigung. Kurze Trocknungszeiten reduzieren die Rutschgefahr durch nasse Böden. Höhere Produktivität und geringere Kosten dank kürzerer Reinigungszeit. Hoher Hygienegrad Gründliche Aufnahme von Schmutzwasser, Reinigungsmittel, Grobschmutz und Haaren. Hygienischer Reinigungsvorgang erhöht die Arbeitssicherheit. Geringeres Risiko von Kreuzkontaminationen und Krankheitserreger-Übertragungen. Parkposition mit Parkrasten Keine Bodenberührung der nassen Walzen in Parkposition. Beschleunigt die Trocknung der Walzen. Lithium-Ionen-Wechselakku Kompatibel mit Geräten der 18-V-Akku-Plattform aus dem Kärcher Battery Universe. Hohe Lebensdauer und Laufzeit, kurze Ladezeiten, Zwischenladungen möglich. Bis zu 25 % produktiver als kabelgebundene Geräte. Integrierte Vorkehrfunktion mit Haarkamm Reduziert und vermeidet das Staubwischen oder Staubsaugen. Reduziert die Reinigungszeit um bis zu 50 %. Reduziert die Gesamtbetriebs- und Reinigungskosten um bis zu 50 %. Kompakte, sehr robuste Bauweise Hochwertige und langlebige Komponenten aus Metall. Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten. Zur Bodendesinfektion mit Desinfektionsreiniger RM 732 geeignet Verhindert bzw. reduziert Krankheitserreger-Übertragungen, inkl. SARS-CoV-2. Ermöglicht hygienisch reine Umgebungsbedingungen. Hohes Hygieneniveau am Arbeitsplatz verringert krankheitsbedingte Fehltage.