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    Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit grauem Gehäuse und blau-weißer Bürstenwalze, auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/1 C Bp

    Bestellnummer: 1.783-054.0

    • Akku-Scheuersaugmaschine, 1/0,7 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Ladegerät und Akku nicht inbegriffen, max. 200 m²/h
    • Mikrofaser-Walzenbürsten
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