Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.783-054.0
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
1 0.7
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
200
Akkutyp
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
18
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 45
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Bürstendrehzahl (U/min)
500 - 650
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
40
Wasserverbrauch (ml/min)
30
Schalldruckpegel (dB(A))
max. 55
Aufnahmeleistung (W)
70
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
11
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
6.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
340 x 305 x 1200
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
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Anwendungsgebiete