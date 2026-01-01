10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack 36/75 | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit gelben Akzenten, aufrecht stehend, graues Gehäuse, schwarzer Griff.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Bp Pack 36/75

    Bestellnummer: 1.783-228.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Externes Ladegerät, 6 A Fast Charger, 36-V/7,5-Ah-Akku, max. 200 m²/h
    • Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade