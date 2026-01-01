Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Adv | Kärcher

Mit ihrer Form ist die Maschine so einfach zu manövrieren wie ein Bürstsauger. Gegenüber dem herkömmlichen Wischen hat die Maschine den Vorteil eines 10-fachen Anpressdrucks und somit einer deutlich höheren Reinigungsleistung. Und dies bei einer Walzengeschwindigkeit von rund 1500 Umdrehungen. Sie kann vorwärts und rückwärts absaugen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden. Dies sorgt für eine längere Einwirkzeit der Reinigungsflotte.

Schnelldrehende Walzenbürste Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung. Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen. Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss. Kraftvoll und schnell 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck. 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf. Der Boden ist sofort wieder begehbar. Sofort trocken Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts. Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden. Niedrige Unterfahrhöhe Problemloses Unterfahren von Möbeln. Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden. Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden. Tanks entnehmbar Für besseren Bedienkomfort. Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste. Perfekt zum Tragen und Verstauen. Servicefreundlichkeit Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen. Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden. Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich.