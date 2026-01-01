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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep Adv | Kärcher

    Grauer Kärcher Teppichreiniger mit gelben Akzenten, aufrecht stehend, mit Griff und Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    CMS Purus Award 2009
    Star Award 2009

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Ep Adv

    Bestellnummer: 1.783-213.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 200 m²/h
    • Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade