Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Go!further | Kärcher

Die limitiert verfügbare schwarze batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Go!Further aus 38 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör ist die ideale Lösung für die effiziente Reinigung kleiner und überstellter Flächen. Sie reinigt vorwärts wie rückwärts und ist dank ihres geringen Gewichts leicht zu transportieren sowie für den Einsatz auf Treppen geeignet. Ihr drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) erlaubt enge Kurvenfahrten mühelos und sorgt für maximale Wendigkeit und Agilität. Die leistungsstarke, ausdauernde Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht lange Laufzeiten, ist wartungsfrei, schnell aufladbar und bis zu 3-mal langlebiger als herkömmliche Bleibatterien. Für zusätzliche Effizienz kann per Knopfdruck die eco!efficiency-Stufe aktiviert werden. Diese senkt den Energieverbrauch, verlängert die Batterielaufzeit zusätzlich und reduziert das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent, sodass selbst Arbeitseinsätze in lärmsensiblen Bereichen möglich sind.

Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien. Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf. Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde). Extrem wendig und effektiv – für stark überstellte Flächen Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf. Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 38 % recyceltem Kunststoff¹⁾. 40 % geringere Lautstärke. Verlängerte Laufzeit von bis zu 50 % und reduzierte CO₂-Emissionen durch eco!Mode. Kompaktes Gerät Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich. Keine Geräteüberstände; einfaches Handling. Sehr geringes Gerätegewicht 35 % leichter als vergleichbare Geräte. Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen. Vereinfachter Transport in Fahrzeugen. Inkl. Grobschmutzaufnahme Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang. Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf. Sorgt für eine optimale Funktion des Saugbalkens. Lenkstange einklappbar Kompakte Lagerung. Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar. Lenkstange höhenverstellbar Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.