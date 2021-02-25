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    Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Li | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit gelben Akzenten und ergonomischem Griff auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 35/12 C Bp Pack Li

    Bestellnummer: 1.783-467.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 12 l Frisch-Schmutzwasser, 35 cm Arbeitsbreite
    • On-Board-Lader, 21-Ah-Li-Ion-Batterie, max. 1400 m²/h
    • Rote Walzenbürste, Saugbalken gerade, Kärcher Equipment Management kompatibel