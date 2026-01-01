Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Ep Adv | Kärcher

Diese kompakte Scheuersaugmaschine kann flexibel eingesetzt werden. Ein geräuscharmes Scheuern und Saugen ist in beide Richtungen möglich. Sie verfügt über einen zusammenklappbaren Schubbügel sowie abnehmbare Tanks, die mit einem arretierten Tragegriff mühelos transportiert werden können. Der Bürsten- und Sauglippenwechsel erfolgt werkzeuglos innerhalb weniger Sekunden.

Kraftvoll und schnell 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck. 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf. Der Boden ist sofort wieder begehbar. Niedrige Unterfahrhöhe Problemloses Unterfahren von Möbeln. Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden. Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden. Servicefreundlichkeit Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen. Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden. Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich. Ergonomischer Handgriff Für besseren Bedienkomfort. Mit integrierter Steuerung von Wasserzufluss und Bürste. Perfekt zum Tragen und Verstauen.