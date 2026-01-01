10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Scheuersaugmaschine BR 40/10 C Ep Adv | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit schwarzem und gelbem Design, auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 40/10 C Ep Adv

    Bestellnummer: 1.783-311.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 10 l Frisch-Schmutzwasser, 40 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 400 m²/h
    • Rote Walzenbürsten, Saugbalken gerade, Transporträder
    Angebot anfordern