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    Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack Go!further | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit Reinigungsmittelkanister und Filter auf gelbem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 45/22 C BP Pack Go!further

    Bestellnummer: 1.783-493.0

    • Limitierte Scheuersaugmaschinen Edition mit 38 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • eco!Mode schont Ressourcen
    • 1 × rote Walzenbürste 45 cm, 1 × EPA-Filter und 1 × Kanister RM 69 N 5 Liter
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    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.