Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack Go!further | Kärcher

Auch auf großen Flächen herrscht in der Praxis häufig Enge durch Überstellung. In solchen Fällen ist unsere limitiert verfügbare schwarze batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack Go!Further aus 38 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ mit exklusivem Zubehör die optimale Lösung. Sie verfügt über einen in beide Richtungen um 200° drehbaren Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) und eine große Arbeitsbreite. Dadurch ist sie besonders wendig und bestens für stark überstellte Bereiche geeignet. Die permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung gewährleistet eine höhere Flächenleistung und gleichmäßige Reinigungsergebnisse. Die eingesetzten Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien sind wartungsfrei und bis zu 3-mal langlebiger als herkömmliche Bleibatterien. Die zuschaltbare eco!efficiency-Stufe erhöht die Laufzeit zusätzlich und reduziert das Arbeitsgeräusch um etwa 40 Prozent. Ein integrierter EPA-Filter reinigt die Abluft aus dem Schmutzwasser und erlaubt den Einsatz auch in hygienesensiblen Bereichen.

Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie Völlig wartungsfrei trotz 3-fach längerer Lebensdauer als herkömmliche Batterien. Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf. Schnelles Aufladen (voll in 3 Stunden, halb voll in 1 Stunde). Extrem wendig und effektiv – ideal für überstellte Flächen Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie. So lässt die Maschine sich lenken. Für komfortable Kurvenfahrten. Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf. Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 38 % recyceltem Kunststoff¹⁾. 40 % geringere Lautstärke. Verlängerte Laufzeit von bis zu 50 % und reduzierte CO₂-Emissionen durch eco!Mode. Kompaktes Gerät Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich. Keine Geräteüberstände; einfaches Handling. Sehr geringes Gerätegewicht 35 % leichter als vergleichbare Geräte. Leichteres Überfahren von Stufen, Schwellen oder Treppen. Vereinfachter Transport in Fahrzeugen. Walzentechnologie Hoher Anpressdruck zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sehr gut auch bei rauen Bodenbelägen oder zur Reinigung von Fugen. Gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Inkl. Grobschmutzaufnahme Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang. Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf. Sorgt für eine optimale Funktion des Saugbalkens. Lenkstange höhenverstellbar Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar.