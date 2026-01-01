Rolltreppenreiniger BR 47/35 Esc Ep | Kärcher

Die Reinigung mit der BR 47/35 ESC erfolgt ganz praktisch bei laufender Rolltreppe bzw. laufendem Fahrsteig. Die Maschine wird am unteren Ende der Rolltreppe platziert. Düsen sprühen Reinigungsmittellösung auf die Schrubb-Bürsten, die die Fahrsteig- bzw. Rolltreppenprofile reinigen. Im selben Arbeitsgang wird die Schmutzflotte aufgesaugt. Spezielle Aufnahmebürsten absorbieren das Wasser und transportieren es zu den Saugschlitzen. Die Form des Bürstenkopfes und der in der Mitte eingebaute Bürstenmotor ermöglichen beidseitig randnahes Arbeiten mit zwei Bürstenwalzen. So wird die Rolltreppe bis in die äußersten Profilrillen perfekt gereinigt. Ein Zentriergleiter im mittleren Bereich des Bürstenkopfes sorgt für eine sichere Maschinenführung. Der BR 47/ 35 ESC ist für Rolltreppen und Fahrsteige vieler verschiedener Hersteller geeignet. Die Einstellung auf die unterschiedlichen Rolltreppen erfolgt durch Austausch der vier verschiedenen Führungskamm-Sets, die in das Profil der Rolltreppenoberfläche eingreifen und bei der Absaugung abdichten.

Außergewöhnliche Rücksaugleistung Durch die sehr kraftvollen 2 Saugturbinen in Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt. Verhindert, dass Wasser in den Maschinenschacht der Rolltreppe tropft. An die Rolltreppe angepasst Kämme, die in die Rillen der Rolltreppen greifen, sorgen für den notwendigen Unterdruck. Für unterschiedliche Rolltreppentypen sind verschiedene Kämme erhältlich. Die Feuchtigkeit wird so optimal wieder von der Rolltreppe abgesaugt. Bequemes Aufstehen an der Geräterückseite während des Betriebs Für einfache Bedienung Bürsten-und Kammwechsel ohne Werkzeug Bei leeren Tanks können Bürsten und Kämme ohne zusätzliches Werkzeug ganz einfach gewechselt werden. Bürstenkopf wird auf Rolltreppe abgesenkt Sicheres Handling Hohe Qualität Hochwertige Komponenten reduzieren den Wartungsaufwand auf ein Minimum Keine Schwingungsvibrationen Mehr Komfort Kraftvolle Saugturbine Für außergewöhnlich gute Rücksaugleistung. In Verbindung mit 4 geraden Saugschläuchen und den passenden Kämmen wird das ausgebrachte Wasser zuverlässig zurückgesaugt. Kurzer Bürstenkopf Für universellen Einsatz. So können auch Rolltreppen gereinigt werden, die bereits nach 1,5 Stufen ansteigen.