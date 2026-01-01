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    Rolltreppenreiniger BR 47/35 Esc Ep | Kärcher

    Kärcher Kehrmaschine mit grauem Gehäuse und schwarzen Griffen, auf gelben Rädern stehend.

    Rolltreppenreiniger

    BR 47/35 Esc Ep

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.310-109.0

    • Rolltreppen-/Fahrsteigreiniger, 35 l Frisch-Schmutzwasser, 47 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, 2–3 Rolltreppen/Fahrsteige/h
    • Reinigungs- und Aufnahmebürsten
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