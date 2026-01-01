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    Scheuersaugmaschine BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit grauem Gehäuse und schwarzen Rädern, seitlich fotografiert auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah

    Bestellnummer: 1.127-043.0