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    Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger mit schwarzem Gehäuse, gelbem Griff und grauen Rädern auf weißem Hintergrund.

    Teppichreinigungsautomat

    BRC 30/15 C

    Bestellnummer: 1.008-057.0

    • Teppichreinigungsautomat, 15/17 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 900 m²/h
    • Teppichreinigungswalze
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