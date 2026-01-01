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    Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit gelbem Griff und grauem Gehäuse, auf Rollen stehend.

    Teppichreinigungsautomat

    BRC 40/22 C

    Bestellnummer: 1.008-062.0

    • Teppichreinigungsautomat, 22/19 l Frisch-Schmutzwasser, 40 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 150 m²/h
    • Teppichreinigungswalze
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