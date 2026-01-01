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    Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit weißem Tank und schwarzem Griff, auf grauer Basis mit gelben Akzenten.

    Teppichreinigungsautomat

    BRS 43/500 C

    Bestellnummer: 1.006-671.0

    • Kompaktes Teppichreinigungsgerät, 7,5 l Frischwasser, 43 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, 300 m²/h
    • Teppichreinigungswalzen, iCapsol-Tank
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