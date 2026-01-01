Bürste hart | Kärcher

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Bestellnummer: 6.960-133.0Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
Grün
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Anwendungsgebiete