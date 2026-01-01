Bürste hart | Kärcher

Die Bürste mit harter Beborstung ermöglicht eine genauso gründliche wie oberflächenschonende Reinigung von Industriefassaden, aber auch von Bodenbelägen wie Holz oder Stein im Außenbereich. Dabei ist sie einfach direkt an Hochdrucklanzen oder zur Fassadenreinigung auch an wasserführende Teleskopstangen von Kärcher anzubringen. In die Bürste sind dazu eine Hochdruckdüse mit 25° sowie ein Düsenset zur Anwendung mit Reinwasser integriert. Für einen optimalen Anpressdruck verfügt die Bürste zusätzlich über eine Stützbeborstung.

Einfach verständliche Farbcodierung Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger. Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser. Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.