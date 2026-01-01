Bürste medium | Kärcher

Schnell und einfach direkt an eine wasserführende Teleskopstange oder Hochdrucklanze von Kärcher montiert, eignet sich die Bürste mit mittelharter Beborstung ideal zur effizienten Reinigung von Fassaden, Rollläden und auch Textilgeweben. Für die Anwendung mit Hochdruck ist eine 25°-Hochdruckdüse integriert, während eine Anwendung mit Reinwasser durch ein entsprechendes Düsenset ermöglicht wird. Damit der Anpressdruck stimmt, verfügt die Bürste zusätzlich über eine Stützbeborstung.

Einfach verständliche Farbcodierung Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger. Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser. Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.