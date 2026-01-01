Bürste medium | Kärcher

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Bestellnummer: 6.960-134.0Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.
Zulauftemperatur (°C)
max. 40
Anschlussgewinde
M 18
Farbe
Rot
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Anwendungsgebiete