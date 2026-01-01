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    Bürste medium | Kärcher

    Roter Bürstenkopf mit schwarzen Halterungen und Wasseranschluss, geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger.

    Bürste medium

    Bestellnummer: 6.960-134.0

    Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher.