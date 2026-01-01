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    Bürste weich | Kärcher

    Schwarze Bürste mit blauen Borsten und transparentem Schlauch, geeignet für Kärcher Reinigungsgeräte.

    Bürste weich

    Bestellnummer: 6.960-135.0

    Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.