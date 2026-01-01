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    Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2 | Kärcher

    Schwarze Bürstenwalze mit roten Borsten, spiralförmig angeordnet, auf weißem Hintergrund.

    Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2

    Bestellnummer: 6.906-644.0

    Harte Bürstenwalze mit 356 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.