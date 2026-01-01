Bürstenwalze, hart, rot, CV 38/1, CV 38/2 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.906-644.0Harte Bürstenwalze mit 356 mm Länge mit roter Beborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenlänge (mm)
356
Härtegrad
Hart
Menge (Stück)
1
Farbe
Rot
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
356 x 61 x 61