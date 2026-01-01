Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/1 | Kärcher

    Schwarze rotierende Bürste mit Borsten, zylindrische Form, für Kärcher Reinigungsgeräte.

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/1

    Bestellnummer: 6.906-641.0

    Weiche Bürstenwalze mit 277 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.