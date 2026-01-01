Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 30/1 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.906-641.0Weiche Bürstenwalze mit 277 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 30/1-Teppichbürstsauger von Kärcher.
Bürstenlänge (mm)
277
Härtegrad
Mittelhart
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
277 x 61 x 61