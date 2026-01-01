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    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2 | Kärcher

    Schwarze rotierende Bürste mit Borsten, zylindrische Form, für Kärcher Reinigungsgeräte.

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz, CV 38/1, 38/2

    Bestellnummer: 6.906-643.0

    Weiche Bürstenwalze mit 356 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle CV 38/1- und CV 38/2-Teppichbürstsauger von Kärcher.