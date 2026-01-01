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    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz | Kärcher

    Schwarze Bürstenwalze mit Borsten in spiralförmiger Anordnung auf einem weißen Hintergrund.

    Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz

    Bestellnummer: 8.634-050.0

    Weiche Bürstenwalze mit 508 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle gängigen Anwendungen.