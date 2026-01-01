Bürstenwalze, Standardbeborstung, schwarz | Kärcher

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Bestellnummer: 8.634-050.0Weiche Bürstenwalze mit 508 mm Länge und schwarzer Standardbeborstung aus Polyamid für alle gängigen Anwendungen.
Bürstenlänge (mm)
508
Härtegrad
Mittelhart
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
515 x 100 x 100