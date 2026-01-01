10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50 | Kärcher

    Schwarze Bürstenwalze mit spiralförmigen Borsten, auf weißem Hintergrund.

    Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50

    Bestellnummer: 2.889-436.0

    Speziell für den Einsatz auf Teppichböden entwickelt: Die Bürstenwalze verfügt über eine Arbeitsbreite von 350 mm und ist optimal auf die Anforderungen der KIRA CV 50 abgestimmt.