Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.889-436.0Speziell für den Einsatz auf Teppichböden entwickelt: Die Bürstenwalze verfügt über eine Arbeitsbreite von 350 mm und ist optimal auf die Anforderungen der KIRA CV 50 abgestimmt.
Bürstenlänge (mm)
350
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3