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    Akkusauger BVL 3/1 Bp | Kärcher

    Kärcher Rucksack-Staubsauger mit grauem Saugrohr und gelben Akzenten, auf weißem Hintergrund.

    Akkusauger

    BVL 3/1 Bp

    Bestellnummer: 1.394-300.0

    • 3-l-Behälter, < 4,5 kg, Rucksacksauger, robustes und langlebiges EPP-Material
    • Akkugerät 36 V, bürstenloser EC-Motor, eco!efficiency-Modus
    • Bodendüse 270 mm, Alu-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Antistatikkrümmer
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