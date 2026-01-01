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    CarpetPro Natürlicher Reiniger iCapsol RM 764N OA | Kärcher

    Brauner Kanister mit Kärcher RM 764N Teppichreiniger, Etikett mit Produktinformationen und grünen Symbolen.

    CarpetPro Natürlicher Reiniger iCapsol RM 764N OA

    Bestellnummer: 6.296-222.0

    Naturbasierter Grundreiniger für Teppiche und Polster aus Natur- und Synthetikfasern. Mit integriertem Geruchsabsorber und iCapsol-Technologie für einfache Anwendung ohne Ausspülen.
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