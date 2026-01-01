CarpetPro Natürlicher Reiniger iCapsol RM 764N OA | Kärcher

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Bestellnummer: 6.296-222.0Naturbasierter Grundreiniger für Teppiche und Polster aus Natur- und Synthetikfasern. Mit integriertem Geruchsabsorber und iCapsol-Technologie für einfache Anwendung ohne Ausspülen.
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
9
Gewicht (kg)
5.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
192 x 145 x 248
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete