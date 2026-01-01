CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-849.0Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.
Gebindegröße (kg)
0.8
Verpackungseinheit (Stück)
4
pH-Wert
9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Produkt
Produktinformationen
Handbuch
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete