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    CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional Reinigungsmittel, weiße Dose mit blauem Etikett und Produktinformationen in mehreren Sprachen.

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Pulver RM 760 OA

    Bestellnummer: 6.295-849.0

    Pulverförmiger Grundreiniger zur Sprühextraktion aller textiler Bodenbeläge (auch aus Wollfasern). Dank innovativer iCapsol-Technologie ganz ohne Ausspülen anzuwenden. Mit Geruchsabsorber.
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