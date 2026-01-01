10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger-Eimer mit Griff, weiß, mit Produktinformationen und Sicherheitswarnungen auf dem Etikett.

    CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760

    Bestellnummer: 6.295-851.0

    Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).
    Angebot anfordern