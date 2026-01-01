CarpetPro Reiniger iCapsol, Tabs RM 760 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-851.0Grundreiniger-Tabs in wasserlöslicher Folie. Mit smarter iCapsol-Technologie zur Sprühextraktion ganz ohne Ausspülen. Geeignet für alle Arten textiler Bodenbeläge (inkl. Wollfasern).
Gebindegröße (Tabs)
200
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
3.7
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete