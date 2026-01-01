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    CarpetPro Spülung RM 763 | Kärcher

    Kärcher CarpetPro Professional Teppichreiniger RM 783 in weißer Flasche mit Etikett und Produktinformationen.

    CarpetPro Spülung RM 763

    Bestellnummer: 6.295-844.0

    Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.
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