CarpetPro Spülung RM 763 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-844.0Neutralisierende, schnelltrocknende Spülung für Teppichböden sowie synthetische und natürliche Textiloberflächen. Entfernt Schmutz- und Tensidrückstände, frischt Fasern und Farben auf.
Gebindegröße (l)
1
Verpackungseinheit (Stück)
12
pH-Wert
3.8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
75 x 75 x 270
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete