CarpetPro Spülung RM 763 | Kärcher

Mit der CarpetPro Spülung RM 763 von Kärcher kann der Spülaufwand um bis zu 50 Prozent reduziert und können gleichzeitig Fasern und Farben aller textiler Bodenbeläge aufgefrischt werden – schnell, einfach und sicher. Die neutralisierende Spülung zur Sprühextraktion in der 1-Schritt-Methode mit Puzzi-Sprühextraktionsgeräten oder Teppichreinigungsautomaten (BRC) entfernt nach der Grundreinigung zuverlässig Rückstände von Tensiden, aber auch leichte Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Woolsafe-zertifiziert eignet sich das Mittel sowohl für synthetische als auch natürliche, alkaliempfindliche Teppichfasern aus beispielsweise Schur- und Schafswolle, die ebenfalls sicher neutralisiert werden. Der geringe Spülaufwand und die schnelltrocknenden Eigenschaften der CarpetPro Spülung RM 763 sorgen für deutlich reduzierte Trockenzeiten und damit eine schnellere Wiederbegehbarkeit der gereinigten Flächen.