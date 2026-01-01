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    Chemiedüse 40° 130 , 130 | Kärcher

    Messingdüse mit glatter Oberfläche und zylindrischer Form, auf weißem Hintergrund.

    Chemiedüse 40° 130 , 130

    Bestellnummer: 2.113-067.0

    Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen
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