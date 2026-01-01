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    Classic Baumwolle Mopp Flex 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Wischbezüge mit flauschiger Oberfläche und farbigen Etiketten auf weißem Hintergrund.

    Classic Baumwolle Mopp Flex 40 cm

    Bestellnummer: 9.212-018.0

    • Uni-System-Halterung
    • 70 % Baumwolle, 30 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser und zur Flüssigkeitsentfernung
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