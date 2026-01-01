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    Classic Baumwolle Mopp Kentucky 400 g | Kärcher

    Beiger Baumwoll-Mopp mit Etikett, das "100% regenerierte Baumwolle" und "Kärcher" zeigt.

    Classic Baumwolle Mopp Kentucky 400 g

    Bestellnummer: 6.999-357.0

    • Moppklammer
    • 100 % Baumwolle
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser, gute Flüssigkeitsaufnahmekapazität
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