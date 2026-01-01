Classic Baumwolle Mopp Kentucky 400 g | Kärcher

Der umweltfreundliche Kentucky Mopp aus natürlichen Materialien von Kärcher absorbiert besonders viel Reinigungslösung und ist dank dieser Eigenschaft insbesondere zur Reinigung unebener Oberflächen und zur Beseitigung von Restschmutz geeignet. Auch in Bereichen mit vielen Hindernissen kommen die Vorteile des vielfach bewährten Spaghettimopps sehr gut zur Geltung.