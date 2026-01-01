10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm | Kärcher

    Zwei weiße Wischbezüge mit blauen Streifen, einer liegt auf dem anderen. Links ist das Kärcher-Logo sichtbar.

    Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-275.0

    • Kletthalterung
    • 70 % Baumwolle, 30 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser und zur Flüssigkeitsentfernung
    Angebot anfordern
    ¹⁾
    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.