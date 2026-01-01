Classic Baumwolle Mopp Klettsystem 40 cm | Kärcher

Die Schlingen dieses Klettbezugs sind mit einem hohen Baumwollanteil hergestellt und eignen sich speziell zum direkten Nasswischen und Pflegen geölter oder gewachster Kork-, Holz- und Parkettböden. Wichtiges Detail: Das geringe Gewicht des Wischbezugs reduziert die Folgekosten zur Wiederaufbereitung, da mehr Mopps in eine Waschmaschinenladung passen. Für beste Reinigungsergebnisse und zur Vermeidung von Beschädigungen des Bodens durch zu viel Nässe den Mopp nach der Vorkonditionierungsmethode mit 150 Prozent Reinigungsflotte des Eigengewichts übergießen. Ein zweiter Arbeitsschritt zum Trockenwischen der Fläche erübrigt sich in der Regel.