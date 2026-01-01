Classic Baumwolle Mopp Laschen 40 cm | Kärcher

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Bestellnummer: 6.999-094.0
Programm
CLASSIC
Bodenbeschaffenheit
Glatt und leicht strukturiert
Verschmutzungsgrad
Niedrig bis mittel
Textilienart
Mehrwegtextilien
Arbeitsbreite (cm)
40
Textilienfixierung
Laschen
Material
70% Baumwolle / 30% PET
Textilienmaterial
Baumwolle mix
Herstellungsart
PET-Trägergewebe mit aufgenähten Schlaufen
Textilienstruktur
Schlingenflor
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
250
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt / Gewicht pro m² (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
400 140
Anwendungsgebiete