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    Classic Baumwolle Mopp Tuft Tasche 40 cm | Kärcher

    Zwei beige Mikrofaser-Wischbezüge mit Fransen, nebeneinander liegend, auf weißem Hintergrund.

    Classic Baumwolle Mopp Tuft Tasche 40 cm

    Bestellnummer: 6.999-374.0

    • Taschenhalterung
    • 70 % Baumwolle, 30 % PET
    • Universal für Reinigung mit viel Wasser, zur Flüssigkeitsentfernung
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.