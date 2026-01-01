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    Classic Baumwolle Staubmopp 120 cm | Kärcher

    Zwei beige, längliche Mikrofaser-Reinigungsaufsätze nebeneinander, einer mit Klettverschluss sichtbar.

    Classic Baumwolle Staubmopp 120 cm

    Bestellnummer: 6.999-110.0

    • Taschenhalterung
    • 100 % Baumwolle, 120 cm
    • Universal für trockene, nebelfeuchte Reinigung auf Hartböden
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    Bei Einhaltung bzw. Verwendung der empfohlenen Temperaturen und Waschmittel. Zusätzlich kann der Einsatz eines Trockners, speziell bei höheren Temperaturen, die Lebensdauer deutlich verringern.